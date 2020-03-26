Флешмоб во время карантина: Mozgi представили челендж под свой трек "No Hugs No Kisses" (Видео)

Новости культуры:Украинская популярная группа дополнила свой новый коронавирусный сингл "No Hugs No Kisses" зажигательным танцевальным флешмобом.

Во время, когда обществу важно следовать советам медицинских специалистов и соблюдать меры предосторожности, шоу-бизнес пытается донести до общественности предостережения во время распространения коронавируса. Так, на личной странице группы Mozgi появилось видео, которым участники запустили настоящий флешмоб.

Не секрет, что Mozgi стремительно завоевывает популярность в социальных сетей. Поэтому артисты решили запустить челлендж во время карантина в TikTok. Под новый зажигательный трек "No hugs, no kisses", который появился в сети всего несколько дней назад, Потап, Позитив и Дядя Вадя выполняют символические движения.

Так, исполнители решили еще раз напомнить о мерах безопасности во время карантина - дистанции и самоизоляции, которые влекут за собой отсутствие поцелуев и объятий.

View this post on Instagram NoHugsNoKissesCHALLENGE TIKTOK #noxoxochallenge A post shared by MOZGI (@mozgiband) on Mar 26, 2020 at 1:36am PDT

Напомним, что ранее Потап написал композицию "Карантин", а на видео спел песню в пустом зале "Вечернего квартала". В новом треке он выразил надежду на то, что все закончится хорошо и призвал людей мыть руки.

По состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 164 случая заболевания Covid-19. Только одному пациенту удалось выздороветь, а пять случаев заражения закончились летально. Лидерами по количеству инфицированных до сих пор остаются Черновицкая область - 42 человека, и Киев - 40 человек.

Напомним, группа TVORCHI записали джингл из звуков, которые общество слышит ежедневно в условиях изоляции из-за коронавируса.