Актер из "Мира Дикого Запада" рассказал, о сложных отношениях с техникой

Новости шоу бизнеса:Актер является лауреатом многочисленных наград за работу в сериале "Во все тяжкие".

Во время интервью для Daily Telegraph 40-летний актер из "Мира Дикого Запада" признался, что не является фанатом большинства современных технологий.

Это такое же проклятие, как и благословение — иметь рядом то, что контролирует тебя и собирает о тебе данные. Из-за этого я уже 10 лет не имею компьютера. Мой телефон умеет делать звонки и отправлять сообщения. У него есть память на 10 последних номеров, но нет камеры, нет электронной почты, нет возможности добавлять какие-то приложения. И я раздумываю вернуться к еще более старой модели раскладного телефона.

И честно говоря, у меня даже нет слов, насколько лучше я себя от этого чувствую. Я на 100% меньше волнуюсь. И при этом у меня есть честная связь, к которой все привыкли, поэтому меня могут найти те, кому я нужен.

В стартовавшем в марте третьем сезоне сериала "Мир Дикого Запада" он играет роль Калеба Николса. Этот персонаж появляется после того, как Долорес сбежала из Мира Дикого Запада, и знакомит ее с реальным миром.

Как сообщалось ранее, Звезда сериала "Игра престолов" пригласила поклонников на виртуальный обед для того, чтобы собрать средства на борьбу с коронавирусом.