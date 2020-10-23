Не собьешь его плот: Шнуров устроил перепалку с Лозой из-за Путина

21 октября Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил певцу Юрию Лозе. А именно, лидер группы "Ленинград" сочинил матерное стихотворение, в котором высмеял новость о получении Лозой благодарности от президента России Владимира Путина - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
Шнуров "красочно" высказал свое мнение по поводу награды, а также не забыл и отметить "любовь" Лозы комментировать и критиковать все подряд, смешивая всех с грязью. Артисту не нравиться, что Лоза выставляет себя знатоком в любом вопросе, хотя сам известен только лишь одним "Плотом".
"Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче," - пишет Шнуров.
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Юрий наш, как и Крым тоже Рашен. На кривой не подъедешь козе. Даже Путин и тот ошарашен, Обьявил благодарность Лозе! За его вклад в культуру, а хули. Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче, И суров его голос и нрав. Наложил он могучие кучи, Всех и всё от души обосрав. Он даст фору и единороссу, Объяснит так, что каждый поймёт. Он эксперт по любому вопросу, Самый главный в стране говномёт. По довольно лоснящейся морде, Перспективы уносятся вдаль. Скоро выдадут Юрию орден, Перед этим, конечно, медаль. За позицию - все пидарасы! И пускай он как будто бы пьян, Не собьёшь его плот, сука, с трассы, Не Боярский, а он - д’Артаньян! ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!
Юрий Лоза не оставил это незамеченным и ответил солисту "Ленинграда", опубликовав пост у себя на страничке в Фейсбук. Певец считает, что все ему просто завидуют, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, "Плот".
Артист отметил, что не имея по сути музыкального и поэтического мастерства, Шнурову только и остается, что "куснуть меня за то, что я имею свою точку зрения". Лоза считает, что Шнуров просто завидует тому, что в отличии от его мнения, мнение Лозы всех интерерует.
"На вопросы журналистов – собираюсь ли я реагировать на высер Шнурова, я ответил так: если Вы идёте по улице, и Вас облаяла соседская собачонка, то это не повод – перелезать через забор и гоняться за ней с палкой по чужому двору" - подытожил Лоза.
Ранее, "Телеграф" писал о том, что Сергей Шнуров стихами поздравил свою супругу с годовщиной.