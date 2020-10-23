Не собьешь его плот: Шнуров устроил перепалку с Лозой из-за Путина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в уже традиционной для себя манере отреагировал на то, что президент России объявил благодарность исполнителю песни "Плот" - Юрию Лозе.

21 октября Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил певцу Юрию Лозе. А именно, лидер группы "Ленинград" сочинил матерное стихотворение, в котором высмеял новость о получении Лозой благодарности от президента России Владимира Путина - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Шнуров "красочно" высказал свое мнение по поводу награды, а также не забыл и отметить "любовь" Лозы комментировать и критиковать все подряд, смешивая всех с грязью. Артисту не нравиться, что Лоза выставляет себя знатоком в любом вопросе, хотя сам известен только лишь одним "Плотом".

"Он кладёт - про него говорят, Из говна лепит меткие пули, Комментируя всё и подряд. Нет Лозы нынче мнения круче," - пишет Шнуров.

Юрий Лоза не оставил это незамеченным и ответил солисту "Ленинграда", опубликовав пост у себя на страничке в Фейсбук. Певец считает, что все ему просто завидуют, так как никто из них не способен написать такое произведение, как он - например, "Плот".

Артист отметил, что не имея по сути музыкального и поэтического мастерства, Шнурову только и остается, что "куснуть меня за то, что я имею свою точку зрения". Лоза считает, что Шнуров просто завидует тому, что в отличии от его мнения, мнение Лозы всех интерерует.

"На вопросы журналистов – собираюсь ли я реагировать на высер Шнурова, я ответил так: если Вы идёте по улице, и Вас облаяла соседская собачонка, то это не повод – перелезать через забор и гоняться за ней с палкой по чужому двору" - подытожил Лоза.

Ранее, "Телеграф" писал о том, что Сергей Шнуров стихами поздравил свою супругу с годовщиной.