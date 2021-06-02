"Знакомьтесь, Алиса!": певец Витас стал многодетным отцом (видео)

Известный российский певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) долгое время скрывал, что его супруга, Светлана Гранковская, была беременна в третий раз. А в первый день лета, в День защиты детей, на своей странице в Инстаграм артист объявил, что он снова стал отцом.

У Виталия и Светланы 18 мая родилась дочь, которую назвали Алиса.

"Знакомьтесь — Алиса! 18.05.2021." - коротко подписал видео артист, на котором он держит маленькую девочку на руках во время прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Витас | Vitas (@vitasroom)

Малышка - третья в семье Витаса и Светланы. Супруги вместе воспитывают 12-летнюю дочь Аллу и шестилетнего сына Максима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Витас | Vitas (@vitasroom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Витас | Vitas (@vitasroom)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Витас | Vitas (@vitasroom)

Ранее, "Телеграф" писал, что российская певица Альбина Джанабаева впервые после рождения третьего ребенка вышла в свет, и рассказала, как они с Валерием Меладзе воспитывают младшую дочь.