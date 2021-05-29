"Замазали синяки, погладили нарядные одежды": Альбина Джанабаева впервые после родов появилась на телевидении

12 апреля 2021 гола российские эстрадные артисты 55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева снова стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Агата.

После родов Альбина полностью посвятила себя малышке и перестала появляться на различных мероприятиях. Певица лишь публиковала посты в Инстаграме. Стоит отметить, что внешний вид Джанабаевой после родов немного пугал: огромные синяки под глазами, усталый вид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

28 мая артистка таки решилась впервые выйти в свет, и вместе со звездным супругом пришла на программу к Ивану Урганту. На своей странице в соцсети Альбина опубликовала несколько снимком со съемок, на которых уже предстала в похорошевшем виде. В подписи к фото она призналась, что ради программы пришлось замазать синяки.

"Собрались- таки...многодетные. Замазали синяки, погладили нарядные одежды..." - подписала фото Альбина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

На шоу артисты поделились некоторыми подробностями воспитания новорожденной малышки. Пара решила ухаживать за ребенком своими силами, не обращаясь за помощью к няне. Валерий признался, что активно помогает жене с ребенком, однако смена подгузников - это задача для мамы.

Ранее, "Телеграф" писал, сколько всего детей у Валерия Меладзе и как они сейчас выглядят.