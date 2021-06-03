"Очередная реклама на всю страну": Моргенштерн был признан виновным за пропаганду наркотиков (видео)

В четверг, 3 июня, скандального российского рэпера Моргенштерна (наст. имя - Алишер Валеев) оштрафовали за пропаганду наркотиков в собственных песнях и клипах на сумму в размере 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн). Решение было принято Зюзинским районным судом Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Подводя итоги, большое спасибо суду. Тем, кто подал заявление. Что ж - очередной перформанс, очередная реклама на всю страну стоимостью 100 тысяч рублей. Спасибо!", - прокомментировал судебное решение рэпер.

Как сообщает Telegram-канал "РИА Новости", на заседание исполнитель приехал на голубом спорткаре McLaren 570S - в России такой автомобиль можно купить от 15-16 млн рублей (от 5 миллионов грн).

Добавим, что рэпер уже готовится обжаловать приговор.

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Ранее Моргенштерн прокомментировал новость о том, что он был внесен в перечень лиц, который несут угрозу нацбезопасности Украины.