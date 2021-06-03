"Этой обезьяне надо запретить сочинять г**номузыку": Моргенштерн попал под шквал критики за дело о наркотиках

3 июня слушается дело репера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев, о пропаганде наркотиков, которую нашли у него в песнях и клипах. Артисту грозит штраф до полутора миллионов рублей.

Свою вину он отрицает, и говорит, что все запреты глупы. Свою музыку называет хорошей, и надеется, что судьи и правоохранители переслушали все его треки. Стоит отметить, что идя к залу рэпер хромал. Алишер объяснил это подозрением на камни, но "такое важное событие" он не мог пропустить.

Артист вместе со своей девушкой приехал к зданию суда, где должны вынести решение по его делу, весь в черном, чтобы продемонстрировать свою "скорбь по адекватности".

В сети поднялась волна критики по этому поводу. Многие отметили, что Моргенштерн очень самовлюбленный и самоуверенный, а музыка, которую он делает на самом деле не такая и хорошая, как рэпер ее позиционирует.

Ранее, "Телеграф" писал, что песню Моргенштерна исключили из официального плейлиста Евро-2020. Причиной этого стало наличие мата в тексте композиции.