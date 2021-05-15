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После отмены концерта в Питере Моргенштерна настигла новая "напасть"

После отмены концерта в Питере Моргенштерна настигла новая "напасть"
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф

После отмены концерта в Санкт-Петербурге, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие матерные слова, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу.

"УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось", - говорится в заявлении УЕФА.

Совместный с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap трек Алишера называется Leck (с английского – "Сука").

Моргенштерн был лишь одним представителем России, трек которого входил в официальный плейлист предстоящего Евро-2020. Всего в него входят 100 треков.

Также в плейлисте можно найти официальный гимн турнира от диджея Мартина Гаррикса и Bono (We Are The People). Еще в него попали мелодии таких известных исполнителей, как Энрике Иглесиас, Джастин Бибер и другие.

Напомним, чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.

Напомним, что у Моргенштерна был запланирован концерт в Украине на 3 июня. Однако из-за рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну, и поэтому концерта не будет. На своей странице в соцсетях он сказал, что боится приезжать в Украину.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

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Евро-2020, Моргенштерн, Алишер Валеев.
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