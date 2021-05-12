Даже на родине не любят: в Санкт-Петербурге отменили концерт Моргенштерна

16 мая в Санкт-Петербурге был запланирован концерт популярного российского исполнителя Алишера Валеева, который более известен как Моргенштерн. Однако 12 мая стало известно, что выступление артиста отменили.

Причиной такого решения стало обращение родительских организаций города, которые ранее направили обращение к организаторам концерта с просьбой его отменить в связи с опасением пропаганды употребления наркотиков.

Обращения обеспокоенных родителей не осталось незамеченным, и концерт был отменен.

Напомним, что у Моргенштерна был запланирован концерт в Украине на 3 июня. Однако из-за рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну, и поэтому концерта не будет. На своей странице в соцсетях он сказал, что боится приезжать в Украину.