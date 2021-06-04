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На коляске и с обрезанным костюмом: Моргенштерн отличился в Москве (видео)

На коляске и с обрезанным костюмом: Моргенштерн отличился в Москве (видео)
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram 666_morgen_shtern_fan_

Скандальный российский рэп-исполнитель Моргенштерн, у которого обнаружили камни в почках, все таки решился посетить церемонию главной музыкальной премии Муз-ТВ. Мероприятие проходит в пятницу вечером, 4 июня, в Москве.

Своим появлением рэпер привлек к себе внимание. 23-летний парень приехал на премию в инвалидной коляске и в необычном "обрезанном" костюме.

Рэпер номинирован в нескольких категориях, таких как "Лучший исполнитель", "Лучшая коллаборация" и "Лучшая песня" (Morgenshtern & Элджей - "Cadillac"), а также "Лучшее видео" (Morgenshtern & Тимати - "El Problema"). Именно в последней номинации Моргенштерн и Тимати одержали победу.

 
 
 
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 Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июня Моргенштерна обязали оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Муз-ТВ, Моргенштерн, Алишер Валеев.
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