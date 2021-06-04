На коляске и с обрезанным костюмом: Моргенштерн отличился в Москве (видео)

Скандальный российский рэп-исполнитель Моргенштерн, у которого обнаружили камни в почках, все таки решился посетить церемонию главной музыкальной премии Муз-ТВ. Мероприятие проходит в пятницу вечером, 4 июня, в Москве.

Своим появлением рэпер привлек к себе внимание. 23-летний парень приехал на премию в инвалидной коляске и в необычном "обрезанном" костюме.

Рэпер номинирован в нескольких категориях, таких как "Лучший исполнитель", "Лучшая коллаборация" и "Лучшая песня" (Morgenshtern & Элджей - "Cadillac"), а также "Лучшее видео" (Morgenshtern & Тимати - "El Problema"). Именно в последней номинации Моргенштерн и Тимати одержали победу.

View this post on Instagram A post shared by Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июня Моргенштерна обязали оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.