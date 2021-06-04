"Надеюсь - это психушка": в сети обсуждают очередную госпитализацию Моргенштерна

В четверг, 3 июня, скандального российского рэпера Моргенштерна (наст. имя - Алишер Валеев) оштрафовали за пропаганду наркотиков в собственных песнях и клипах на сумму в размере 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн).

На следующий день рэпер опубликовал видео с больницы. Еще перед заседанием суда Алишер признался, что у него подозрение на камни, когда его спросили почему он хромает. На своей странице он подтвердил, что таки камни обнаружены.

И видимо дела плохи, ведь на ролике видно, как Моргенштерна перевозят на каталке.

В сети не сильно переживают за артиста, а некоторые и вовсе обвиняют его во лжи.

Ранее Моргенштерн прокомментировал новость о том, что он был внесен в перечень лиц, который несут угрозу нацбезопасности Украины.