"Шоубизнес все больше напоминает цирк уродов": продюсер Лободы высказалась о скандале с Моргенштерном

Вечером 4 июня в Москве в Дворце спорта "Мегаспорт" прошла музыкальная премия "Муз-ТВ", на которой были оглашены победители в таких категориях, как, например, "Лучшая песня", "Лучший исполнитель", "Лучший альбом". Грандиозный скандал устроил один из номинантов - 23-летний рэпер Моргенштерн, который прибыл на церемонию сразу после больницы, в коляске.

Российский исполнитель поругался с ведущим мероприятия Александром Реввой из-за того, что тот, а не он, победил в номинации "Певец года".

Продюсер певицы Светланы Лободы, победившей в категории "Лучшее женское видео" (moLOko) Нателла Крапивина отреагировала на скандал с участием молодого рэп-исполнителя.

"Короткие итоги премии Муз Тв: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов. исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. моргенштерн - ньюсмейкер от бога. всем насрать кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоубизнеса", - написала продюсер в Инстаграме.

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Также Крапивина похвалила работу Ксении Собчак, назвав ее единственной ведущей, которая "тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло". Продюсер Лободы подытожила, что на премии она больше ходить не хочет: "Не люблю когда мне стыдно за других".

Напомним, что в пятницу утром Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях и клипах на сумму 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн).