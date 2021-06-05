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"Шоубизнес все больше напоминает цирк уродов": продюсер Лободы высказалась о скандале с Моргенштерном

"Шоубизнес все больше напоминает цирк уродов": продюсер Лободы высказалась о скандале с Моргенштерном
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Муз-ТВ

Вечером 4 июня в Москве в Дворце спорта "Мегаспорт" прошла музыкальная премия "Муз-ТВ", на которой были оглашены победители в таких категориях, как, например, "Лучшая песня", "Лучший исполнитель", "Лучший альбом". Грандиозный скандал устроил один из номинантов - 23-летний рэпер Моргенштерн, который прибыл на церемонию сразу после больницы, в коляске.

Российский исполнитель поругался с ведущим мероприятия Александром Реввой из-за того, что тот, а не он, победил в номинации "Певец года".

Продюсер певицы Светланы Лободы, победившей в категории "Лучшее женское видео" (moLOko) Нателла Крапивина отреагировала на скандал с участием молодого рэп-исполнителя.

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"Короткие итоги премии Муз Тв: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов. исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. моргенштерн - ньюсмейкер от бога. всем насрать кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоубизнеса", - написала продюсер в Инстаграме.

Также Крапивина похвалила работу Ксении Собчак, назвав ее единственной ведущей, которая "тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло". Продюсер Лободы подытожила, что на премии она больше ходить не хочет: "Не люблю когда мне стыдно за других".

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Напомним, что в пятницу утром Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях и клипах на сумму 100 тысяч рублей (более 37 тысяч грн).

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Светлана Лобода, Муз-ТВ, Моргенштерн, Нателла Крапивина.
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