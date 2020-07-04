Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

Российский рэпер выиграл дело у СБУ и может опять посещать Украину: а еще он получит компенсацию

Российский рэпер выиграл дело у СБУ и может опять посещать Украину: а еще он получит компенсацию
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Окружной админсуд Киева отменил решение Службы безопасности Украины от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею. Соответствующее решение 25 июня принял судья Игорь Качур.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины относительно подготовки справки о наличии оснований для принятия постановления от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации ЛИЦО_1 сроком на 3 (три) года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации ЛИЦО_1 сроком на 3 (три) года", - говорится в резолютивной части решения.

В мотивировочной части решения суда отмечается, что 23 ноября 2018 года на заседании Верховной Рады народный депутат Владимир Парасюк адресовал главе СБУ Василию Грицаку депутатский запрос относительно запрета въезда в Украину рэперу Элджею. Свою позицию депутат обосновал тем, что в Youtube есть видеозапись, которая свидетельствует о том, что рэпер выступал в городе Коктебель, находящемся на временно оккупированной РФ территории АР Крым.

По результатам рассмотрения запроса 27 ноября СБУ на три года запретила рэперу въезд в Украину.

Отстаивая свою позицию в суде, СБУ сообщила, что в октябре 2018 года в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" рэпер Элджей отметил, что считает АР Крым российской территорией.

"В связи с этим действия истца были квалифицированы СБУ как действия иностранца, противоречащие интересам обеспечения национальной безопасности Украины, а следовательно, в соответствии с законодательством такие деяния служили основанием для принятия СБУ решения о запрете въезда истцу на территорию Украины", - говорится в решении.

Вместе с тем суд, принимая решение, исходил из того, что решению о запрете въезда в Украину конкретному лицу должен предшествовать ряд процедур, в частности, соответствующим подразделением СБУ готовится справка, в которой должны быть отражены сведения и обоснования обстоятельств.

Суд истребовал такую справку спецслужбы и пришел к выводу, что она была составлена с нарушением инструкции. В частности, в документе не было указано, какие именно обстоятельства стали основанием для заключения о совершении Элджеем опасного деяния, а также отсутствовали ссылки на соответствующую статью Уголовного кодекса. Кроме того, работники СБУ не указали, в чем в данном случае заключаются интересы обеспечения безопасности Украины и не указали сведения, обосновывающие избрание именно такого срока запрета въезда в Украину.

Дубинский "пересел" на велосипед и нарушил ПДД (Видео)

"Суд отмечает, что заключение ответчика о том, что истец незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на то, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети «Youtube» без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законодательством порядке международной правой помощи", - говорится в решении суда.

В суде пришли к выводу, что СБУ не обеспечила установления всех обстоятельств дела, что привело к необоснованному принятию на его основании постановления о запрете Элджею въезда в Украину.

Также суд истребовал от СБУ в пользу Элджея 1536 гривень, которые были уплачены рэпером как судебный сбор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Суд, Элджей.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; Путина: &quot;Евросолидарность&quot; требует собрать СНБО
"Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Принц Уильям покинул супругу и отправился в 600-летний паб (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь