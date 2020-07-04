Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
Шахтер обыграл Динамо в украинском "Классико"
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)
Лунное затмение 5 июля 2020: онлайн-трансляция (Видео)

Дубинский "пересел" на велосипед и нарушил ПДД (Видео)

Дубинский "пересел" на велосипед и нарушил ПДД (Видео)
20:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Народного депутата от "Слуги народа" и кандидата в мэры Киева Александра Дубинского засняли в столице во время участия в фотосессии. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, Дубинский подъехал к месту съемок на "Лексусе", где пересел на велосипед. 

После окончания фотосессии, нардеп сел в "Мерседес" и уехал. 

Пользователи сети также обратили внимание на то, что при этом Дубинский нарушил ПДД, так как двигался задним ходом на перекрестке. 

Сам нардеп уже отреагировал на это видео на своей странице в Facebook. 

"Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков", - написал он. 

Праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева: Качура и Дубинский в лидерах

Напомним, ранее Дубинский нецензурно высказался в адрес подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Слуга народа, Александр Дубинский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)
Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь