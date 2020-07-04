Дубинский "пересел" на велосипед и нарушил ПДД (Видео)

Как отмечают очевидцы, Дубинский подъехал к месту съемок на "Лексусе", где пересел на велосипед.
После окончания фотосессии, нардеп сел в "Мерседес" и уехал.
Пользователи сети также обратили внимание на то, что при этом Дубинский нарушил ПДД, так как двигался задним ходом на перекрестке.
Как кандидат в мэры Киева Дубинский от партии Зеленского разводит лохов pic.twitter.com/185AqZFxoL
— Mikhail Golub (@golub) July 4, 2020
Сам нардеп уже отреагировал на это видео на своей странице в Facebook.
"Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков", - написал он.
Напомним, ранее Дубинский нецензурно высказался в адрес подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия.