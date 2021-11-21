Віра Брежнєва слідом за Дорофєєвою переспівала t.A.T.u., але для росіян (відео)

У Росії випускають триб’ют-альбом культових пісень гурту "Тату"

Українські співачки Надя Дорофєєва та Віра Брежнєва взяли участь у створенні альбому каверів колись популярного гурту t.A.T.u., проте лише Віра виступила зі своїм триб’ютом для росіян.

Про це можна судити з постів обох співачок в Інстаграм, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що десятки артистів (переважно російських) об’єдналися, щоб переспівати культові пісні "Тату" для нового альбому. Прем’єра відбулася 20 листопада у московському Music Media Dome.

Місце прем’єри альбому каверів у Москві

Серед інших там виступила Віра Брежнєва з піснею "30 минут":

Дорофєєва ж теж переспіла пісню "Покажи мне любовь" (багато хто її знає по рядку "Я твоя не первая").

Проте Дорофєєва цього ж вечора прийшла зі своєю піснею не до москвичів, а виступила з переспівом "Тату" на "Вечори прем’єр" у Каті Осадчої.

Варто зауважити, що окрім Брежнєвої та Дорофєєвої у триб’юті альбому взяли участь Алла Пугачова, Софія Ротару, Маніжа, Дмитро Маліков, Клава Кова, Рита Дакота, Монеточка, Даня Мілохін, гурти "Нерви", "Слот", "Вінтаж", "Reflex", та інші.

Як повідомляв "Телеграф", інша популярна українська співачка Світлана Лобода не лише регулярно виступає в Росії, а й уже чотири роки не давала концертів в Україні.