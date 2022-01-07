Уехал от жены: СМИ заговорили о расставании Меладзе и Джанабаевой

Артисты пока никак не комментируют эти слухи.

Экс-солистка "ВИАГры" Альбина Джанабаева и 56-летний певец Валерий Меладзе, который ранее попал под волну критики за свое выступление на украинском вокальном шоу "Співають всі", уже почти 20 лет вместе. За это время им уже не раз приписывали расставания, разводы и многочисленные измены, но пара по-прежнему вместе. Более того, в апреле 2021-го года Джанабаева родила Меладзе дочь. Однако СМИ не устают "разводить" артистов.

Почему в сети появились слухи о расставании Меладзе и Джанабаевой

Поводом для новых сплетен стало то, что артисты отмечали Новый год порознь: Джанабаева была дома с детьми, а Меладзе "покорял" корпоративы. После в СМИ активно начали появляться новости о том, что "Джанабаева сообщила о расставании с Меладзе", "Валерия Меладзе заподозрили в неверности Джанабаевой" и т.д. Однако об этом "расставании" сообщала сама певица в "Вечернем шоу" Аллы Довлатовой, отметив, что часто бывает так, что их гастрольные графики попросту не совпадают.

Еще одним поводом для подобных высказываний стала поездка Меладзе в Дубай. В ОАЭ вокалиста ждали с выступлением на гала-ужине от Big Art Festival, и Альбина должна была ехать с ним, но в последний момент отказалась. В сети предположили, что Джанабаева не полетела в Дубай из-за накопившихся домашних проблем.

Подлил масла в огонь, разворошив эти сплетни еще больше, и сам Меладзе, который во время своего выступления зажег в компании молодых красоток. Девушки присоединились к артисту во время исполнения песни "Океан и три реки", а после выступления Меладзе попросил быть осторожнее с фото в соцсетях, чтобы его жена ничего не подумала.

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Однако если подумать и вспомнить, что у пары трое детей, младшему из которых нет и года, то не удивительно почему многодетная мама не смогла все оставить и улететь с мужем в ОАЭ. А слова Меладзе о предостережении были лишь шуткой, которую СМИ сделали яркой сенсацией.

После выступления в Дубае, многодетный отец вернулся к своей супруге, и они даже сняли шутливое видео о буднях родителей, у которых есть маленький ребенок. Заметно уставшие артисты выясняли, почему не спит их дочь. Судя по видео, пара и не думает о разводе.

Что известно об отношениях Джанабаевой и Меладзе?

Роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался больше 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок – сын Костя, хотя мужчина еще был официально женат на своей первой супруге Ирине. Несколько лет артист жил на две семьи. Первая супруга долго пыталась сохранить брак, и надеялась, что отношения Валерия и Альбины всего лишь интрижка, но в 2014-м году их брак таки распался.

В том же году Меладзе связал себя узами брака с Джанабаевой, которая в этом же году родила артисту второго сына Луку. Стоит отметить, что несмотря на то, что прошло уже немало лет после развода Меладзе, и пара давно не скрывает свою любовь, публика не перестает "укалывать" артистку за то, что она тогда закрутила роман с женатым мужчиной.

Валерий и Альбина крайне редко публикуют фото своих детей. Особенно сложно отыскать фото младшего сына пары.

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