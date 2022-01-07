Поїхав від дружини: ЗМІ заговорили про розлучення Меладзе та Джанабаєвої

Артисти поки що ніяк не коментують ці чутки.

Екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва та 56-річний співак Валерій Меладзе, який раніше потрапив під хвилю критики за свій виступ на українському вокальному шоу "Співають всі", вже майже 20 років разом. За цей час їм уже не раз приписували розставання, розлучення та численні зради, але пара, як і раніше, разом. Щобільше, у квітні 2021 року Джанабаєва народила Меладзе доньку. Проте ЗМІ не втомлюються "розлучати" артистів.

Чому в мережі з’явилися чутки про розлучення Меладзе та Джанабаєвої

Приводом для нових пліток стало те, що артисти відзначали Новий рік нарізно: Джанабаєва була вдома з дітьми, а Меладзе "підкорював" корпоративи. Після цього у ЗМІ активно почали з’являтися новини про те, що "Джанабаєва повідомила про розлучення з Меладзе", "Валерія Меладзе запідозрили в невірності Джанабаєвій" тощо. Проте, про це "розлучення" повідомляла сама співачка у "Вечірньому шоу" Алли Довлатової, зазначивши, що часто буває так, що їхні гастрольні графіки просто не збігаються.

Ще одним приводом для подібних висловлювань стала подорож Меладзе в Дубай. В ОАЕ на вокаліста чекали з виступом на гала-вечері від Big Art Festival, і Альбіна мала їхати з ним, але в останній момент відмовилася. У мережі припустили, що Джанабаєва не полетіла в Дубай через домашні проблеми, що накопичилися.

Підлив масла у вогонь, розворушивши ці плітки ще більше, і сам Меладзе, який під час свого виступу запалив у компанії молодих красунь. Дівчата приєдналися до артиста під час виконання пісні "Океан і три ріки", а після виступу Меладзе попросив бути обережнішим із фото у соцмережах, щоб його дружина нічого не подумала.

Читайте також: Категорія Lifestyle У сім’ї онкохворої Анастасії Заворотнюк сталося нове нещастя: подробиці Дочка відомої актриси розповіла про нову хворобу, яка вразила їхню родину.

Однак якщо подумати і згадати, що у пари троє дітей, найменшому з яких немає й року, то не дивно, чому багатодітна мама не змогла все залишити і полетіти з чоловіком в ОАЕ. А слова Меладзе про застереження були лише жартом, який ЗМІ зробили яскравою сенсацією.

Після виступу в Дубаї багатодітний батько повернувся до своєї дружини, і вони навіть зняли жартівливе відео про будні батьків, які мають маленьку дитину. Помітно втомлені артисти з’ясовували, чому не спить їхня дочка. Судячи з відео, пара і не думає про розлучення.

Що відомо про відносини Джанабаєвої та Меладзе?

Роман Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе розпочався понад 15 років тому. У 2004 році у пари народилася перша дитина – син Костя, хоча чоловік ще був офіційно одружений зі своєю першою дружиною Іриною. Декілька років артист жив на дві родини. Перша дружина довго намагалася зберегти шлюб, і сподівалася, що відносини Валерія та Альбіни всього лише інтрижка, але у 2014-му році їхній шлюб таки розпався.

У тому ж році Меладзе зв’язав себе тенетами шлюбу з Джанабаєвою, яка цього року народила артисту другого сина Луку. Варто зазначити, що попри те, що минуло вже чимало років після розлучення Меладзе, і пара давно не приховує своє кохання, публіка не перестає "заколювати" артистку за те, що вона тоді закрутила роман із одруженим чоловіком.

Валерій та Альбіна вкрай рідко публікують фото своїх дітей. Особливо складно знайти фото молодшого сина пари.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з’явилися чутки про проблеми зі здоров’ям російського коміка та зірки Comedy Club Гаріка Мартиросяна, який повністю облисів. У заголовках деяких "жовтих" видань артиста назвали таким, що "доживає своє життя".