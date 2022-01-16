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У великому солом’яному капелюсі та купальнику: Віра Брежнєва зачарувала шанувальників підтягнутою фігурою (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Віра Брежнєва зізналася, що відпочинок перевершив усі її очікування Новина оновлена 16 січня 2022, 19:51
Віра Брежнєва зізналася, що відпочинок перевершив усі її очікування

Екссолістка гурту "ВІАГра" вирушила у відпустку без зіркового чоловіка.

Поки в мережі активно обговорюють розлучення відомого співака Валерія Меладзе та його дружини, екссолістки "ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої, дружина його старшого брата, продюсера та композитора Костянтина Меладзе, також ексучасниця цієї ж популярної групи, співачка Віра Брежнєва насолоджується відпочинком на Мальдівах, куди вона полетіла зі старшою донькою та сестрою.

На своїй сторінці в Інстаграмі артистка активно публікує фото та відео з відпочинку, постійно демонструючи підписникам свою підтягнуту фігуру. Варто зазначити, що на вигляд і не скажеш, що Брежнєвій майже 40 років.

Артистка зі своєю сім’єю оселилася в одному з найдорожчих готелів, розташованому посеред тропічного саду. Артистка зняла розкішну віллу з величезною територією, басейном та виходом до океану, щоб на відпочинку вона могла повністю розслабитися та розслабитися.

"Я кожен із днів щаслива. Вони у нас досить насичені і пролітають швидко. Дуже хочу запам’ятати ці відчуття..." — написала на своїй сторінці в соцмережі Брежнєва, прикріпивши до посту знімок, на якому постала в короткому топі, що відкриває її плоский живіт і підкреслює її пишні груди, і у великому солом’яному капелюсі від відомого українського модельєра Руслана Багінського.

У коментарях шанувальники співачки зазначили, що їй йде бути радісною та відпочившою, а також засипали її безліччю компліментів про її постать та зовнішній вигляд.

Що відомо про Віру Брежнєву

Віра Брежнєва — українська співачка, актриса та телеведуча. Зірка народилася у Дніпродзержинську (зараз Кам’янське), Дніпропетровська область. У 2003 році приєдналася до популярної жіночої попгрупи "ВІА Гра". Вже у 2007 році співачка покинула проєкт і розпочала сольну кар’єру, а через 8 років вийшла заміж за продюсера "ВІА Гри" Костянтина Меладзе.

Наразі артистка живе та працює в Росії. Нещодавно вона взяла участь у створенні альбому каверів колись популярного російського гурту tATu

Теги:
#Віра Брежнєва #Відпочинок #Мальдіви
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