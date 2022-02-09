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"Виглядає на 35": 12-річна донька Віри Брежнєвої у сукні з декольте викликала суперечки у мережі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сара Кіперман – дочка Віри Брежнєвої від українського бізнесмена Михайла Юрійовича Кіпермана Новина оновлена 09 лютого 2022, 12:53
Сара Кіперман – дочка Віри Брежнєвої від українського бізнесмена Михайла Юрійовича Кіпермана

Відверте вбрання дівчини не всім сподобалося.

Відома українська співачка, екссолістка гурту "ВІАГра" Віра Брежнєва, яка 3 лютого помпезно відзначила 40-річний ювілей, досить прогресивна мати. Вона підтримує своїх дочок у всіх їхніх починаннях і не проти того, як вони самовиражаються. Проте є й ті, кому така позиція артистки не до вподоби.

Приводом для обговорення стали вбрання, які у свої 12 років носить молодша дочка Брежнєвої — Сара. Дівчинка обирає для світських заходів сукні із досить відвертими декольте.

На дні народження зіркової матері Сара приміряла чорну сукню із золотими блискітками та глибоким декольте, а пізніше дівчина знову з’явилася у суспільстві у відвертій сукні. Сара приміряла довгу вечірню сукню світло-блакитного кольору, і знову з досить виразним декольте.

Шанувальники Віри Брежнєвої зазначили, що у свої 12 років Сара виглядає дуже дорослою, практично ровесницею зіркової мами, що для її юного віку не зовсім добре. Звичайно, є і ті, хто просто відзначив красу юної Кіперман, проте критики все ж таки більші.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі активно обговорюють розлучення відомого співака Валерія Меладзе та його дружини, екссолістки "ВІА Гри" Альбіни Джанабаєвої. Пара роздільно зустріла Новий рік, після чого й поповзли чутки про їхнє розлучення.

Теги:
#Віра Брежнєва #Дочка Віри Брежнєвої #Кіперман #Молодша дочка Віри Брежнєвої #Співачка Віра Брежнєва
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