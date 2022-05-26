Выступающему против войны лидеру ДДТ "перекрывают воздух" в россии

Концерты рок-группы начали отменять и переносить после резких высказываний Юрий Шевчука о власти рф

Юрий Шевчук продолжает расплачиваться за свои резкие высказывания в сторону российских властей. Музыкант заявил, что сейчас в россии для легендарной группы ДДТ, лидером которой он является, все меньше возможностей для выступлений.

Об этом Шевчук рассказал в интервью программе "Гостиный двор" на YouTube-канале Pervoe Radio 89.1 fm.

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"В россии наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не нравится. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили", – заявил Шевчук.

Артист добавил, что иметь собственное мнение в россии тяжело, но нужно.

"Какой-то социально-политический расизм начинается со всех сторон. "Этот гад за этих – значит, мы не дадим ему выступать, а этот за то", – сказал Шевчук.

Позже представители группы написали, что информация о прекращении концертной деятельности в россии — фейк, а фраза вырвана из контекста. "Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!", — пишут музыканты.

Напомним, что после того, как Юрий Шевчук прямо со сцены в российской Уфе заявил, что "Родина — это не ж*па президента, которую нужно все время целовать", на артиста составили административный протокол "за дискредитацию армии".