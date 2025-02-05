Набил имя женщины, но выпалил его: что известно о татуировке Олега Винника

Тату певец набил, когда ему было 14 лет

Известный в Украине до полномасштабного вторжения певец Олег Винник, сейчас живущий в Германии, имеет татуировку. Артист рассказывал, что оно имеет для него особое значение и ее он набил из-за безответной любви.

На теле Олега Винника оно появилось в молодости. "Телеграф" решил выяснить, что известно о татуировке беглого певца.

Татуировка Олега Винника

По словам артиста, он сделал татуировку во время пребывания в Германии. В одном из интервью Винник рассказал, что татуировка для него особенная, однако не вдавался в детали относительно ее символики.

Олег Винник признался, что когда-то у него была безответная любовь и в честь этой женщины он набил татуировку на руке с ее именем. "Было когда-то, это была моя первая любовь, она и не знает об этом до сих пор. А потом я понял, что она меня не любит, не понимает вообще, что я ее люблю – и я тогда выпалил эту татуху. И все. Я завязал с этим", – поделился певец.

Известно, что первая любовь Олега Винника – это женщина, по имени Нина. Именно о ней он поет в своей песне "Нино". Когда певец влюбился в девушку, ему было 14 лет, и они сидели за одной партой. Тогда о чувствах своего одноклассника она даже не догадывалась.

Сейчас Нина проживает в родном селе и работает продавщицей в магазине. Ранее журналистка телеканала ТСН приезжала туда, но женщина скрывалась от камер. По ее словам, продюсер Винника запретил ей говорить, потому что якобы певец стесняется своего прошлого.

Стоит отметить, что не только у самого певца есть татуировки, связанные с его творчеством. Одна из его немецких поклонниц, по имени Аня, которая не понимает украинский или русский язык, но знает все песни Винника, сделала себе татуировку с названием его хита "Счастье". Она посещала концерты артиста в разных городах Германии, таких как Берлин, Гамбург и Фюрт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел и сколько стоил первый клип Олега Винника. Он был снят в 2007 году.