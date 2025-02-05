Набив ім’я жінки, але випалив його: що відомо про татуювання Олега Винника

Тату співак набив, коли йому було 14 років

Відомий в Україні до повномасштабного вторгнення співак Олег Винник, який зараз живе у Німеччині, має татуювання. Артист розповідав, що воно має для нього особливе значення і його він набив через нерозділене кохання.

На тілі Олега Винника воно з’явилося у молодості. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про татуювання співака-втікача.

Тату Олега Винника

За словами артиста, він зробив татуювання під час перебування в Німеччині. В одному з інтерв'ю Винник розповів, що татуювання для нього особливе, проте не вдавався в деталі щодо його символіки.

Олег Винник зізнався, що колись у нього було нерозділене кохання і на честь цієї жінки він набив татуювання на руці з її іменем. "Було колись, це була моя перша любов, вона і не знає про це до сих пір. А потім я зрозумів, що вона мене не любить, не розуміє взагалі, що я її люблю – і я тоді випалив цю татуху. І все. Я зав’язав із цим", — поділився співак.

Відомо, що перше кохання Олега Винника — це жінка, на ім’я Ніна. Саме про неї він співає у своїй пісні "Ніно". Коли співак закохався у дівчину, йому було 14 років і вони сиділи за однією партою. Тоді про почуття свого однокласника вона навіть не здогадувалася.

Зараз Ніна проживає у рідному селі і працює продавчинею у місцевому магазині. Раніше журналістка телеканалу ТСН приїжджала туди, але жінка ховалася від камер. За її словами, продюсер Винника заборонив їй говорити, бо нібито співак соромиться свого минулого.

Варто зазначити, що не лише сам співак має татуювання, пов'язані з його творчістю. Одна з його німецьких прихильниць, на ім'я Аня, яка не розуміє української чи російської мов, але знає всі пісні Винника, зробила собі татуювання з назвою його хіта "Счастье". Вона відвідувала концерти артиста в різних містах Німеччини, таких як Берлін, Гамбург та Фюрт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав і скільки коштував перший кліп Олега Винника. Його було знято у 2007 році.