Батько пермського стрілка воював на стороні "ДНР"-"ЛНР", — сусід вбивці розкрив подробиці

Інсайдери говорять, що батько пермського стрілка був найманцем і воював проти України на Донбасі

Через добу після розстрілу 30 чоловік в Пермському університеті, 6 з яких загинули, увага прикута до особистості 18-річного вбивці Тимура Бекмансурова. Відомо, що він жив з мамою, що називає сина "ідеальною дитиною". А ось про батька хлопця — Марата Бекмансурова — відомо небагато, але саме він, пишуть ЗМІ, і прищепив Тимуру любов до зброї.

За інформацією місцевих журналістів, які на умовах анонімності поспілкувалися з сусідом Бекмансурових, батько стрілка заробляв на життя війною і воював проти України.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської (війни — ред.) найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", — говорить чоловік.

За його словами, пермський стрілок бачив зброю з дитинства і навчався стріляти саме з батьківських рушниць. Також інсайдер каже, що 38 000 рублів на турецький дробовик, з якого Тимур розстріляв студентів, подарували йому батьки.

Не приховувала того, що саме батько підтримав сина в рішенні мати рушницю, і мати Тимура, яка була нібито проти зброї в будинку, але суперечити не стала.

До слова, Марат Бекмансуров дійсно проживає не в Пермі, а в іншому місті, і на момент виходу новини їде на допит до слідчих.

"Я сам в шоці досі, прийти не можу в себе, що ж він таке взагалі зробив", — заявив Марат Бекмансуров журналістам після того, як дізнався про трагедію.

Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 30 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.