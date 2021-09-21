"У мене була ідеальна дитина": мати пермського стрілка розповіла про сина і провісників масового вбивства

Мати Тимура Бекмансурова розповіла слідчим про те, звідки у сина зброя

Мати пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який 20 вересня холоднокровно розстріляв з дробовика 30 осіб, на допиті описала свого сина "ідеальною дитиною". Жінка розповіла про те, що Тимур практично весь час знаходився вдома, був психічно здоровим, не мав шкідливих звичок і ніколи в житті не виявляв агресію.

Витяги з допиту матері стрілка опублікував російський Телеграм-канал.

"Я вважаю, що у мене була ідеальна дитина, він у всьому мені допомагав. — каже жінка. — Син комунікабельний, цілком легко знайомився з людьми, у нього добре була поставлена мова. Мені здається, він був дуже розумний, знав психологію людей, тому, що приблизно в сім років я його водила на тестування до психолога перед школою. Він успішно пройшов тестування, психолог сказала мені, що хлопчик дуже розумний і відразу видно, що я з ним займалася вдома".

Жінка шокована вчинком Тимура і каже, що не бачила в його поведінці нічого, що могло б хоч якось насторожити її. Мовляв, хлопець любить людей, хоча й уникав галасливих місць, вважаючи за краще залишатися вдома за комп’ютером або читати військові книги. Батько — контрактник і служив в Сирії, звідси, вважає мати, і захоплення військовою тематикою.

Жінка каже, що після школи син вступив в Пермський університет на юридичний факультет за спеціальністю "судова експертиза" (на нього він і напав 20 вересня).

"Протягом останніх трьох років він часто став мені говорити, що, коли йому виповниться 18 років, він купить собі рушницю. З якою метою вона йому потрібна, не говорив. Я була категорично проти цього. Говорила, що якщо він поїде вчитися в інше місто, то де буде зберігатися зброя? Він відповідав, що зброя буде зберігатися в сейфі. Мій чоловік спокійно реагував на ці слова сина і, як я зрозуміла, був не проти цього, через те, що вважав, що син — чоловік і це нормально для нього", — каже мати стрілка, який залишається в комі під охороною ОМОНу.

Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 30 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям зі слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.