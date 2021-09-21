Почав не зі студентів: момент першого пострілу пермського стрілка потрапив на відео
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Тимур Бекмансуров почав стріляти у водіїв, після чого пішов вбивати студентів
У мережу виклали запис відеореєстратора з авто, водій якого першим піддався обстрілу пермського стрілка Тимура Бекмансурова.
Відео опублікували російські Телеграм-канали.
Бекмансуров, по всій видимості, вирішив застрелити водія в упор, але, на щастя, куля пробила лише лобове скло.
Як розгорталися події після "пілотного" пострілу вбивці розповіла студентка, яка дивом не постраждала, але піддалася гонитві.
На момент виходу новини стрілок, в якого 8 разів потрапив з пістолета співробітник ДПС, все ще знаходиться в реанімації на ШВЛ. Його охороняють 18 копів і 2 співробітники ОМОНу. У поліції кажуть, що є велика ймовірність, що рідні убитих захочуть йому помститися.
Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 30 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!
Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.
Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.
Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.
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