Почав не зі студентів: момент першого пострілу пермського стрілка потрапив на відео

Тимур Бекмансуров почав стріляти у водіїв, після чого пішов вбивати студентів

У мережу виклали запис відеореєстратора з авто, водій якого першим піддався обстрілу пермського стрілка Тимура Бекмансурова.

Відео опублікували російські Телеграм-канали.

Бекмансуров, по всій видимості, вирішив застрелити водія в упор, але, на щастя, куля пробила лише лобове скло.

Як розгорталися події після "пілотного" пострілу вбивці розповіла студентка, яка дивом не постраждала, але піддалася гонитві.

На момент виходу новини стрілок, в якого 8 разів потрапив з пістолета співробітник ДПС, все ще знаходиться в реанімації на ШВЛ. Його охороняють 18 копів і 2 співробітники ОМОНу. У поліції кажуть, що є велика ймовірність, що рідні убитих захочуть йому помститися.

Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася 20 вересня. Бекмансуров холоднокровно розстріляв 30 осіб, 6 з яких загинули. Момент масового розстрілу в холі вузу потрапив на відео, однак людям із слабкими нервами і особам до 18 років дивитися його не варто!

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.