Убив юних студентів та відомого лікаря: з’явилися фото всіх жертв пермського стрілка

Смертельні поранення отримали 6 осіб, наймолодшій жертві було всього 18 років

У мережі з’явилися фотографії всіх жертв пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який 20 вересня вранці убив 6 людей в Пермському університеті і ще 24-х поранив.

Фото загиблих, наймолодшій з яких було всього 18 років, опублікували місцеві Телеграм-канали.

Так, смертельну кулю отримала юна Ксенія Самченко, яка була ровесницею Бекмансурова і вчилася в цьому ж вузі.

Ксенії Самченко було всього 18 років

А ось 66-річна Маргарита Енгаус потрапила до вузу випадково: відвела онука на екскурсію. Жінка була відомим в місті лікарем-ендокринологом.

Лікар Маргарита Енгаус

Публікуємо фото інших студентів, які також отримали поранення, несумісні з життям.

Анна Айгельдіна, 26 років

Ярослав Арамелев, 19 років

Олександра Мохова, 20 років

Катерина Шакірова, 19 років

В оновленому списку постраждалих зараз 24 імені, але семеро з них знаходяться в дуже важкому стані і 21 вересня їх перевезуть на лікування в Москву.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.