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Убив юних студентів та відомого лікаря: з’явилися фото всіх жертв пермського стрілка

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Пермський стрілок перед масовою розправою в вузі Новина оновлена 21 вересня 2021, 11:55
Пермський стрілок перед масовою розправою в вузі

Смертельні поранення отримали 6 осіб, наймолодшій жертві було всього 18 років

У мережі з’явилися фотографії всіх жертв пермського стрілка Тимура Бекмансурова, який 20 вересня вранці убив 6 людей в Пермському університеті і ще 24-х поранив.

Фото загиблих, наймолодшій з яких було всього 18 років, опублікували місцеві Телеграм-канали.

Так, смертельну кулю отримала юна Ксенія Самченко, яка була ровесницею Бекмансурова і вчилася в цьому ж вузі.

Ксенії Самченко було всього 18 років
Ксенії Самченко було всього 18 років

А ось 66-річна Маргарита Енгаус потрапила до вузу випадково: відвела онука на екскурсію. Жінка була відомим в місті лікарем-ендокринологом.

Лікар Маргарита Енгаус
Лікар Маргарита Енгаус

Публікуємо фото інших студентів, які також отримали поранення, несумісні з життям.

Анна Айгельдіна, 26 років
Анна Айгельдіна, 26 років
Ярослав Арамелев, 19 років
Ярослав Арамелев, 19 років
Олександра Мохова, 20 років
Олександра Мохова, 20 років
Катерина Шакірова, 19 років
Катерина Шакірова, 19 років

В оновленому списку постраждалих зараз 24 імені, але семеро з них знаходяться в дуже важкому стані і 21 вересня їх перевезуть на лікування в Москву.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.

Теги:
#вуз #Стрільба #Перм #Стрілець
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