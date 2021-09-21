Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка
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Смертельные ранения получили 6 человек, самой юной жертве было всего 18 лет
В сети появились фотографии всех жертв пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября утром убил 6 человек в Пермском университете и еще 24-х ранил.
Фото погибших, младшей из которых было всего 18 лет, опубликовали местные Телеграмм-каналы.
Так, смертельную пулю получила юная Ксения Самченко, которая была ровесницей Бекмансурова и училась в этом же вузе.
А вот 66-летняя Маргарита Энгаус попала в вуз случайно: отвела внука на экскурсию. Женщина была известным в городе врачом-эндокринологом.
Публикуем фото других ребят, которые также получили ранения, несовместимые с жизнью.
В обновленном списке пострадавших сейчас 24 имени, но семеро из них находятся в очень тяжелом состоянии и 21 сентября их перевезут на лечение в Москву.
Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.
Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.
Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.
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