Укр

Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:50
Пермский стрелок перед массовой расправой в вузе

Смертельные ранения получили 6 человек, самой юной жертве было всего 18 лет

В сети появились фотографии всех жертв пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября утром убил 6 человек в Пермском университете и еще 24-х ранил.

Фото погибших, младшей из которых было всего 18 лет, опубликовали местные Телеграмм-каналы.

Так, смертельную пулю получила юная Ксения Самченко, которая была ровесницей Бекмансурова и училась в этом же вузе.

Ксении Самченко было всего 18 лет
Ксении Самченко было всего 18 лет

А вот 66-летняя Маргарита Энгаус попала в вуз случайно: отвела внука на экскурсию. Женщина была известным в городе врачом-эндокринологом.

Врач Маргарита Энгаус
Врач Маргарита Энгаус

Публикуем фото других ребят, которые также получили ранения, несовместимые с жизнью.

Анна Айгельдина, 26 лет
Анна Айгельдина, 26 лет
Ярослав Арамелев, 19 лет
Ярослав Арамелев, 19 лет
Александра Мохова, 20 лет
Александра Мохова, 20 лет
Екатерина Шакирова, 19 лет
Екатерина Шакирова, 19 лет

В обновленном списке пострадавших сейчас 24 имени, но семеро из них находятся в очень тяжелом состоянии и 21 сентября их перевезут на лечение в Москву.

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.

Теги:
#вуз #Стрельба #Пермь #Стрелок
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