Убил юных студентов и известного врача: появились фото всех жертв пермского стрелка

Смертельные ранения получили 6 человек, самой юной жертве было всего 18 лет

В сети появились фотографии всех жертв пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября утром убил 6 человек в Пермском университете и еще 24-х ранил.

Фото погибших, младшей из которых было всего 18 лет, опубликовали местные Телеграмм-каналы.

Так, смертельную пулю получила юная Ксения Самченко, которая была ровесницей Бекмансурова и училась в этом же вузе.

Ксении Самченко было всего 18 лет

А вот 66-летняя Маргарита Энгаус попала в вуз случайно: отвела внука на экскурсию. Женщина была известным в городе врачом-эндокринологом.

Врач Маргарита Энгаус

Публикуем фото других ребят, которые также получили ранения, несовместимые с жизнью.

Анна Айгельдина, 26 лет

Ярослав Арамелев, 19 лет

Александра Мохова, 20 лет

Екатерина Шакирова, 19 лет

В обновленном списке пострадавших сейчас 24 имени, но семеро из них находятся в очень тяжелом состоянии и 21 сентября их перевезут на лечение в Москву.

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.