"Слышала, как он уже был рядом и стрелял": студентка рассказала, как убегала от преследовавшего ее пермского налетчика (видео)

Девушке по счастливой случайности удалось сбежать, но она видела, как Бекмансуров стрелял в других

Спустя несколько часов после жестокого нападения студента Тимура Бекмансурова на университет Перми стала понятна хронология событий, которые пересказывают сами пострадавшие.

Так, российский Телеграмм-канал опубликовал рассказ одной из студенток, которой удалось сбежать от налетчика и по счастливой случайности — отделаться лишь испугом.

Девушка говорит, что в 11:15 она вместе с другом вышла на улицу в перерыве между парами. Они стали первыми, по ком начал стрелять Бекмансуров после "пилотного" выстрела по автомобилю. Парень с девушкой разбежались в разные стороны: студентка говорит, что стрелок побежал за ней и выстрелил. Но пуля попала в другого парня, бежавшего от выстрелов рядом: студент ранен в плечо.

"Еще бы немного, и попало в меня, — продолжает рассказ студентка. — Я побежала в восьмой корпус, стояла на первом этаже недалеко от входа и прям слышала, как он уже был рядом и стрелял. Потом я кое-как нашла пропуск и забежала на второй этаж в какую-то аудиторию".

Девушка говорит, что там были незнакомые ей студенты без преподавателей, которые быстро забаррикадировали все двери и окна. Они слышали звуки стрельбы возле аудитории и говорят, что Бекмансуров проходил мимо в поиске жертв.

Через некоторое время в двери аудитории постучали полицейские, которые вывели студентов из здания.

Напомним, погибло 6 человек, еще 24 пострадали. В живых остался и 18-летний стрелок, который находится в критическом состоянии в реанимации на ИВЛ. У него ранены обе ноги, грудная клетка и живот. Также выяснилось, что ликвидировал Бекмансурова младший лейтенант ДПС, которым первым прибыл на вызов и открыл ответный огонь.

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.