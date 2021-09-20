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"Чула, як він вже був поруч і стріляв": студентка розповіла, як тікала від пермського нападника (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Стрілок в перші хвилини нападу Новина оновлена 20 вересня 2021, 15:13
Стрілок в перші хвилини нападу

Дівчині завдяки щасливому випадку вдалося втекти, але вона бачила, як Бекмансуров стріляв в інших

Через кілька годин після жорстокого нападу студента Тимура Бекмансурова на університет Пермі стала зрозуміла хронологія подій, які переказують самі постраждалі.

Так, російський Телеграм-канал опублікував розповідь однієї зі студенток, якій вдалося втекти від нападника.

Дівчина каже, що об 11:15 вона разом з другом вийшла на вулицю в перерві між парами. Вони стали першими, по кому почав стріляти Бекмансуров після "пілотного" пострілу по автомобілю. Хлопець з дівчиною розбіглися в різні боки: студентка каже, що стрілець побіг за нею і вистрілив. Але куля потрапила в іншого хлопця, який втікав від пострілів поруч: студент поранений в плече.

"Ще б трохи, і потрапило в мене, — продовжує розповідь студентка. — Я побігла в восьмий корпус, стояла на першому поверсі недалеко від входу і прям чула, як він вже був поруч і стріляв. Потім я сяк-так знайшла пропуск і забігла на другий поверх в якусь аудиторію".

Дівчина каже, що там були незнайомі їй студенти без викладачів, які швидко забарикадували всі двері і вікна. Вони чули звуки стрілянини біля аудиторії і кажуть, що Бекмансуров проходив повз в пошуку жертв.

Через деякий час в двері аудиторії постукали поліцейські, які вивели студентів з будівлі.

Нагадаємо, загинуло 6 осіб, ще 24 постраждали. У живих залишився і 18-річний стрілець, який знаходиться в критичному стані в реанімації на ШВЛ. У нього поранені обидві ноги, грудна клітка і живіт. Також з’ясувалося, що ліквідував Бекмансурова молодший лейтенант ДПС, яким першим прибув на виклик і відкрив вогонь у відповідь.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.

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