Расстался с девушкой и жил с мамой: известны подробности о пермском стрелке (фото, видео)

Тимур Бекмансуров — сын военного и любил читать книги про войну

В доме Тимура Бекмансурова, который 20 сентября утром убил 6 человек в Пермском университете и еще 24-х ранил, проходят обыски и допросы.

Как сообщают в российских Телеграмм-каналах, после 10:00 утра парня с большой сумкой и в черной балаклаве, который куда-то торопился, видели у его подъезда.

Согласно инсайдерской информации, Бекмансуров жил с мамой, которая работает бухгалтером. А его отец — военный, который служит по контракту в Самарской области.

Известно, что Тимур увлекался военной тематикой и историческими книгами о боевых сражениях. В мае он расстался с девушкой — именно в этот период он начал готовиться к расстрелу людей и купил турецкий дробовик. Вместо жестокой расправы парень должен был идти на занятия в тот же вуз.

Тимур Бекмансуров на уроке ОБЖ в 11 классе

Напомним, погибло 6 человек, еще 24 пострадали. В живых остался и 18-летний стрелок, который находится в критическом состоянии в реанимации на ИВЛ. У него ранены обе ноги, грудная клетка и живот. Также выяснилось, что ликвидировал Бекмансурова младший лейтенант ДПС, которым первым прибыл на вызов и открыл ответный огонь.

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.