Розлучився з дівчиною і жив з мамою: відомі подробиці про пермського стрілка (фото, відео)

Тимур Бекмансуров — син військового і любив читати книги про війну

У будинку Тимура Бекмансурова, який 20 вересня вранці убив 6 людей в Пермському університеті і ще 24-х поранив, проходять обшуки і допити.

Як повідомляють в російських Телеграм-каналах, після 10:00 ранку хлопця з великою сумкою і в чорній балаклаві, який кудись поспішав, бачили біля його під’їзду.

Згідно інсайдерської інформації, Бекмансуров жив з мамою, яка працює бухгалтером. А його батько — військовий, який служить за контрактом в Самарській області.

Відомо, що Тимур захоплювався військовою тематикою та історичними книгами про бої. У травні він розлучився з дівчиною — саме в цей період він почав готуватися до розстрілу людей і купив турецький дробовик. Замість жорстокої розправи хлопець повинен був йти на заняття в той же вуз.

Тимур Бекмансуров на уроці ОБЖ в 11 класі

Нагадаємо, загинуло 6 осіб, ще 24 постраждали. У живих залишився і 18-річний стрілець, який знаходиться в критичному стані в реанімації на ШВЛ. У нього поранені обидві ноги, грудна клітка і живіт. Також з’ясувалося, що ліквідував Бекмансурова молодший лейтенант ДПС, яким першим прибув на виклик і відкрив вогонь у відповідь.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.