Начал не со студентов: момент первого выстрела пермского стрелка попал на видео

Тимур Бекмансуров начал стрелять в водителей, после чего пошел убивать студентов

В сеть выложили запись видеорегистратора из авто, водитель которого первым подвергся обстрелу пермского стрелка Тимура Бекмансурова.

Видео опубликовали российские Телеграмм-каналы.

Бекмансуров, по всей видимости, решил застрелить водителя в упор, но, к счастью, пуля пробила лишь лобовое стекло.

Как разворачивались события после "пилотного" выстрела убийцы рассказала студентка, которая чудом не пострадала, но подверглась погоне.

На момент выхода новости стрелок, в которого 8 раз попал из пистолета сотрудник ДПС, все еще находится в реанимации на ИВЛ. Его охраняют 18 копов и 2 сотрудника ОМОНа. В полиции говорят, что есть большая вероятность, что родные убитых захотят ему отомстить.

Напомним, стрельба в Пермском университете произошло 20 сентября. Бекмансуров хладнокровно расстрелял 30 человек, 6 из которых погибли. Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.