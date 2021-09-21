"У меня был идеальный ребенок": мать пермского стрелка рассказала о сыне и предвестниках массового убийства

Мать Тимура Бекмансурова рассказала следователям о том, откуда у сына оружие

Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября хладнокровно расстрелял из дробовика 30 человек, на допросе описала своего сына "идеальным ребенком". Женщина рассказала о том, что Тимур практически все время находился дома, был психически здоров, не имел вредных привычек и никогда в жизни не проявлял агрессию.

Выдержки из допроса матери стрелка опубликовал российский Телеграмм-канал.

"Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал. — говорит женщина. — Сын коммуникабельный, вполне легко знакомился с людьми, у него хорошо была поставлена речь. Мне кажется, он был очень умный, знал психологию людей, так как примерно в семь лет я его водила на тестирование к психологу перед школой. Он успешно прошёл тестирование, психолог сказала мне, что мальчик очень умный и сразу видно, что я с ним занималась дома".

Женщина шокирована поступком Тимура и говорит, что не видела в его поведении ничего, что могло бы хоть как-то насторожить ее. Мол, парень любит людей, хотя и избегал шумные места, предпочитая оставаться дома за компьютером или читать военные книги. Отец — контрактник и служил в Сирии, отсюда, считает мать, и увлечение военной тематикой.

Женщина говорит, что после школы сын поступил в Пермский университет на юридический факультет по специальности "судебная экспертиза" (на него он и напал 20 сентября).

"Последние три года он часто стал мне говорить, что, когда ему исполнится 18 лет, он купит себе ружье. С какой целью оно ему нужно, не говорил. Я была категорически против этого. Говорила, что если он уедет учиться в другой город, то где будет храниться оружие? Он отвечал, что оружие будет храниться в сейфе. Мой муж спокойно реагировал на эти слова сына и, как я поняла, был не против этого, так как считал, что сын — мужчина и это нормально для него", — говорит мать стрелка, который остается в коме под охраной ОМОНа.

Напомним, стрельба в Пермском университете произошло 20 сентября. Бекмансуров хладнокровно расстрелял 30 человек, 6 из которых погибли. Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.