Отец пермского стрелка воевал на стороне "ДНР"-"ЛНР", - сосед убийцы раскрыл подробности

Инсайдеры говорят, что отец пермского стрелка был наемником и воевал против Украины на Донбассе

Спустя сутки после расстрела 30 человек в Пермском университете, 6 из которых погибли, внимание приковано к личности 18-летнего убийцы Тимура Бекмансурова. Известно, что он жил с мамой, называющей сына "идеальным ребенком". А вот об отце парня — Марате Бекмансурове — известно немного, но именно он, пишут росСМИ, и привил Тимуру любовь к оружию.

По информации местных журналистов, которые на условиях анонимности пообщались с соседом Бекмансуровых, отец стрелка зарабатывал на жизнь войной и воевал против Украины.

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской (войны — ред.) наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", — говорит мужчина.

По его словам, пермский стрелок видел оружие с детства и учился стрелять именно из отцовских ружей. Также инсайдер говорит, что 38 000 рублей на турецкий дробовик, из которого Тимур расстрелял студентов, подарили ему родители.

Не скрывала того, что именно отец поддержал сына в решении иметь ружье, и мать Тимура, которая была якобы против оружия в доме, но перечить не стала.

К слову, Марат Бекмансуров действительно проживает не в Перми, а в другом городе, и на момент выхода новости едет на допрос к следователям.

"Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал", — заявил Марат Бекмансуров журналистам после того, как узнал о трагедии.

Напомним, стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. Бекмансуров хладнокровно расстрелял 30 человек, 6 из которых погибли. Момент массового расстрела в холле вуза попал на видео, однако слабонервным и лицам до 18 лет смотреть его не стоит!

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.