Укр

Боевик "Л/ДНР" со стрельбой похитил чужих детей и протащил на капоте их отца: момент попал на видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Блогер пишет, что Россия должна быть готова к таким ЧП, "вооружая отребье" Новость обновлена 27 сентября 2021, 13:47
Блогер пишет, что Россия должна быть готова к таким ЧП, "вооружая отребье"

Российский наемник с Донбасса похитил сыновей сожительницы и едва не убил их родного папу

В Подмосковье, в поселке Путятино, разыгрался настоящий боевик с участием "ветерана ополчения Донбасса" — наемника так называемых "Л/ДНР", который похитил двух детей своей сожительницы и едва не убил их родного отца.

О ЧП сообщил блогер Денис Казанский.

"Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей — будь готов, что этот бумеранг вернется", — заявил журналист, говоря о похищении мальчиков 6 и 7 лет.

Известно, что весной мать этих детей лишили родительских прав за пьянство и избиение сыновей. С тех пор они жили с отцом и тетей, а горе-мать и ее сожитель-боевик периодически приезжали и устраивали скандалы с драками. В этот раз "ветеран ополчения" со стрельбой усадил детей в авто и нажал на газ. Тот факт, что на капот прыгнул родной отец мальчиков, боевика ничуть не смутил: он протащил его еще 10 км, после чего сбросил с авто и проломил голову рукояткой пистолета. 

Известно, что пьющая пара жила на пособие для детей, и теперь, по всей видимости, ответит перед законом за похищение, так как отец мальчиков обратился в полицию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что отец пермского стрелка, который убил 6 человек в университете, был наемником так называемых "Л/ДНР" и воевал против Украины.

Теги:
#Россия #Подмосковье #Донбасс #Похищение
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