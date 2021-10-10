Тільки під список: бойовики "ЛНР" перекрили вільний проїзд через "Станицю Луганську"

Жителі окупованій території на Луганщині тепер фактично відрізані від України

Починаючи з суботи, 9 жовтня, з боку бойовиків терористичного угрупування "ЛНР" було перекрито вільне пересування людей через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Новина повідомляє "Дзеркало тижня".

Як стверджує "керівництво" невизнаного квазіутворення, до таких методів довелося вдатися через карантинні обмеженя. Начебто контроль за перетином КПВВ можуть зупинити поширення коронавірусної хвороби.

Насправді ж, тепер жителі непідконтрольною Києву території Луганщини фактично знаходяться в заручниках у російських окупантів, "закриті" від України.

Як свідчать нові "правила", тепер виїзд з ОРЛО можуть здійснювати лише ті люди, чиї дані потраплять до спеціальних "списків, сформованих робочою групою". Існує кілька причин, які вважаються поважними для потрапляння до такого переліку.

Дозвіл на проходження КПВВ "Станиця Луганська" буде отримано, якщо людина їде для:

лікування або реабілітації;

навчання;

похорон члена сім’ї;

надання догляду близькій людині.

Аналогічні "правила" діють і для в’їзду, із невеликим "додатком" — для участі у певних, неназваних "гуманітарних програмах".

Звісно, від подібних обмежень, в першу чергу, постраждають місцеві пенсіонери, які мають регулярні пенсійні виплати в Україні.

Наразі оголошено, що обмеження триватимуть мінімум місяць. Чи буде продовжено "закриття під список" після 10 листопада 2021 року, стане відомо пізніше.

Зазначимо, що "Станиця Луганська" весь цей час залишалася єдиним КПВВ в ОРДЛО, який працював щодня. "Новотроїцьке" працює лише двічі в тиждень — понеділок і п’ятниця. Інші пункти пропуску закриті для проходу населення, через деякі із них "Червоний Хрест" передає гуманітарну допомогу.

Закриття всіх КПВВ пов’язано виключно з ініціативою бойовиків квазіутворень на Донбасі. "Офіційно" свої дії вони пояснюють карантином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що незважаючи на вакцинацію російським "Супутником V" на Донбасі почали реєструвати смерті серед окупантів.