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"Супутник" не допоміг: COVID-19 косить медиків на окупованому Донбасі

Автор
Геннадій Лубенець
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Російська вакцина в черговий раз показала свою неефективність Новина оновлена 10 жовтня 2021, 16:16
Російська вакцина в черговий раз показала свою неефективність

Схоже, що на непідконтрольних територіях погіршується ситуація з хворобою.

На окупованих територіях Донецької області фіксують випадки зараження фронтових медиків коронавірусом, незважаючи на вакцинацію "Супутником V", — вже померла одна жінка.

Про це повідомив російський найманець і пропагандист т.зв. "ДНР" Євген Скрипник.

Як повідомляється в його пості від 8 жовтня, померла жінка Анна з позивним "Сонце".

Пізніше він додав, що з COVID-19 в лікарню потрапила ще один медик на імʼя Світлана (позивний "Світлячок"). За його словами, жінка вагітна і має двох дітей.

Примітно, що обидві були вакциновані російським препаратом "Супутник V". Варто відзначити, що вакцинацію двома дозами пройшли всі члени збройних формувань.

Як відомо, раніше з COVID-19 потрапляв до лікарні відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. Незважаючи на щеплення "Супутником", у нього розвинулася двостороння пневмонія.

Також раніше після щеплення цим засобом коронавірусом були інфіковані президент Сирії Башар Асад і президент Аргентини Альберто Фернандез.

Теги:
#Донбас #Вакцини #Коронавірус #Covid-19 #Супутник V
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