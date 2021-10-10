"Супутник" не допоміг: COVID-19 косить медиків на окупованому Донбасі
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Схоже, що на непідконтрольних територіях погіршується ситуація з хворобою.
На окупованих територіях Донецької області фіксують випадки зараження фронтових медиків коронавірусом, незважаючи на вакцинацію "Супутником V", — вже померла одна жінка.
Про це повідомив російський найманець і пропагандист т.зв. "ДНР" Євген Скрипник.
Як повідомляється в його пості від 8 жовтня, померла жінка Анна з позивним "Сонце".
Пізніше він додав, що з COVID-19 в лікарню потрапила ще один медик на імʼя Світлана (позивний "Світлячок"). За його словами, жінка вагітна і має двох дітей.
Примітно, що обидві були вакциновані російським препаратом "Супутник V". Варто відзначити, що вакцинацію двома дозами пройшли всі члени збройних формувань.
Як відомо, раніше з COVID-19 потрапляв до лікарні відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. Незважаючи на щеплення "Супутником", у нього розвинулася двостороння пневмонія.
Також раніше після щеплення цим засобом коронавірусом були інфіковані президент Сирії Башар Асад і президент Аргентини Альберто Фернандез.
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