Щеплений "Супутником" російський пропагандист Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом

Стан Кисельова оцінюється, як середньої тяжкості.

Відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусною пневмонією.

Про це повідомив телеграм-канал Mash.

"За нашими даними, зараз він в стані середньої тяжкості". — сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що той продовжував роботу навіть всупереч наявності симптомів на кшталт підвищеної температури та сухого кашлю. В кінцевому підсумку у нього розвинулася двостороння пневмонія.

Кисельов знаходиться в лікарні під наглядом лікарів. Ступінь ураження легень КТ-2, що може означати 25-50%.

Як відомо, Кисельов отримував щеплення від коронавірусу розпіареним в Росії засобом "Супутник V" в січні 2021 року.

"Я себе відчуваю захищеним і впевненим, як ніби впав камінь з душі", — говорив тоді він.

Нагадаємо, в Україну з США доставили першу партію інноваційних лікарських засобів від коронавірусу. Після розмитнення, вони будуть направлені в усі регіони країни.