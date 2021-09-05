В Украину доставили 60 тысяч флаконов инновационных препаратов от коронавируса (фото)

В Украину прибыли препараты Bamlanivimab и Etesevimab

В Украину из США доставили партию инновационных лекарственных средств от коронавируса, которые используются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму. Груз стоимостью свыше 20 миллионов долларов доставили в Украину поздно ночью в субботу, 4 сентября.

Об этом сообщило Посольство Украины в США в Facebook.

"При содействии Посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief", — говорится в сообщении.

Гуманитарный груз из США состоит из двух препаратов — Bamlanivimab и Etesevimab. Их применяют для лечения пациентов с легким и средним течением коронавируса, особенно ценными эти препараты являются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму.

Украина получила 60 000 флаконов этих препаратов общей стоимостью более 20 млн долларов. После растаможки их транспортируют в 24 области Украины.

Украина получила инновационные лекарства от коронавируса

Украина получила инновационные лекарства от коронавируса

Отмечается, что договоренности о поставке этих препаратов удалось достичь во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщал "Телеграф", в Минздраве объяснили, как действуют инновационные препараты на коронавирус и как это помогает при лечении болезни.