В Украину доставили 60 тысяч флаконов инновационных препаратов от коронавируса (фото)
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В Украину прибыли препараты Bamlanivimab и Etesevimab
В Украину из США доставили партию инновационных лекарственных средств от коронавируса, которые используются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму. Груз стоимостью свыше 20 миллионов долларов доставили в Украину поздно ночью в субботу, 4 сентября.
Об этом сообщило Посольство Украины в США в Facebook.
"При содействии Посольства в Украину был доставлен гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief", — говорится в сообщении.
Гуманитарный груз из США состоит из двух препаратов — Bamlanivimab и Etesevimab. Их применяют для лечения пациентов с легким и средним течением коронавируса, особенно ценными эти препараты являются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму.
Украина получила 60 000 флаконов этих препаратов общей стоимостью более 20 млн долларов. После растаможки их транспортируют в 24 области Украины.
Отмечается, что договоренности о поставке этих препаратов удалось достичь во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.
Как сообщал "Телеграф", в Минздраве объяснили, как действуют инновационные препараты на коронавирус и как это помогает при лечении болезни.
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