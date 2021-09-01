США відправить Україні “гуманітарку” з інноваційними ліками від COVID-19 вартістю понад півмільярда гривень

Мова йде про 60 тисяч флаконів двох інноваційних препаратів від коронавірусу

Україна найближчим часом отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу вартістю майже 20 мільйонів доларів. Їх обіцяють одразу розвести у регіони.

Про це у середу, 1 вересня, заявили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що цієї домовленості вдалося досягти під час візиту Президента України Володимира Зеленського у США.

Інноваційні ліки від коронавірусу Україна отримає як гуманітарну допомогу. Вони належним чином зареєстровані у США та рекомендовані при середній і важкій формі коронавірусу.

Йдеться про препарати Бамланівімаб (Bamlanivimab) — 20 тисяч флаконів, та Етесевімаб (Etesevimab) — 40 тисяч флаконів. За даними МОЗ, їх вже сформували у вантаж та транспортують у аеропорт, щоб відправити в Україну.

Як пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко, ці препарати у організмі діють безпосередньо на вірус і пришвидшують процес одужання пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", США у рамках механізму COVAX передали України майже 190 тисяч доз вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer. Нова партія прибула в Україну 29 серпня.