Американці передали Україні майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer: партія вже прибула (фото)

Завдяки COVAX в Україну поставили вже майже 4 млн 326 тис. доз вакцин різних виробників.

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в неділю, 29 серпня, транспортував в Україну 188 370 доз вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу. Їх надав країні уряд Сполучених штатів Америки.

Про це 29 серпня повідомляє пресслужба ЮНІСЕФ.

Вакцину доставили в Україну з США завдяки ініціативі COVAX, робота якої спрямована на забезпечення всім країнам світу доступу до безпечних і ефективних вакцин від COVID-19.

Крім доз препарату в Україну також привезли розчинники, необхідні для розведення вакцини.

В Україні поставили велику партію доз вакцини Pfizer-BioNTech

Як повідомляють в українському Міністерстві охорони здоров’я, свіжу партію препаратів будуть використовувати в центрах масової вакцинації, а також для організованих колективів.

ЮНІСЕФ транспортували в Україну вакцину

Постачання в рамках COVAX надалі триватимуть. Як пишуть в ЮНІСЕФ, до кінця 2021 року в Україну транспортують достатню кількість вакцини від різних виробників, що дасть можливість зробити щеплення до 20% населення.

Поставки вакцини в рамках COVAX

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко подякував уряду США і партнерам країни за допомогу в боротьбі з коронавірусом. Також він закликав громадян якомога швидше зробити щеплення — зараз це доступно для всіх українців.

На фото 188 370 доз вакцини Pfizer-BioNTech

"Вакцини — один з кращих засобів, які ми маємо для боротьби з цією пандемією", — заявила повірений у справах США Крістіна Квін.

Ще в липні 2021 року ЮНІСЕФ доставив Україні понад 2 млн доз вакцини Moderna, наданих урядом США через COVAX. Загалом, завдяки COVAX Україна отримала майже 4 млн 326 тис. доз вакцин різних виробників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 серпня в Ізраїлі утилізували 80 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, тому що закінчився термін придатності препаратів. Вартість зіпсованих вакцин сягає 1,8 мільйона доларів.

Нагадуємо, що на думку американських вчених третя вакцина проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech допоможе захиститися від штаму "Дельта" краще, ніж всього дві дози.