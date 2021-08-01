В Израиле уничтожат 80 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer

В Израиле собираются утилизировать 80 тысяч доз вакцины, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.r. Срок годности этой вакцины истекает в полночь 1 августа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Издание отмечает, что стоимость партии, которую собираются уничтожить, составляет около 1,8 миллиона долларов.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", — заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Также представители Минздрава отметили, что государство подписало конфиденциальные соглашения и не может раскрыть точное количество вакцин.

Кроме того, такое огромное количество выбрасывают впервые за время пандемии.

Следует отметить, что перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в морозильных камерах при определенной минусовой температуре.

Также американские ученые настаивают на третьей дозе вакцины. Израиль первым в мире начал массовое прививание третьей дозой COVID-вакцины Pfizer/BioNTech людей старше 60 лет.