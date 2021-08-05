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Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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"Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19

"Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19

"Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
Оновлено 20:53 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні будуть поставляти інноваційні препарати для лікування коронавірусу.

Про це "Україні 24" повідомляє міністр охорони здоров'я в Україні Віктор Ляшко.

За його словами, дві компанії у Сполучених Штатах Америки будуть поставляти в Україну препарати прямої дії, які зараз перебувають на третій стадії клінічних досліджень.

"Ми думаємо, що це прорив, який разом з вакцинацією дозволить нам подолати пандемію COVID19", - заявив глава МОЗ.

Ляшко каже, що зараз поки що ніде не використовуються препарати прямої дії.

Всього є три виробники і два з них зараз знаходяться на останній стадії досліджень.

Міністр охорони здоров'я каже, що ці препарати будуть безпосередньо вбивати вірус.

За його словами, в одного з виробників Україна знаходиться у шістці країн, які отримають препарати в першу чергу.

"Для України зарезервували квоту в 300 тис. курсів", - підсумовує Ляшко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи спричинить штам "дельта" новий сплеск коронавірусу в Україні? Що кажуть лікарі.

Нагадуємо, що в Україні з 2 серпня почали вакцинувати підлітків віком від 12 років, які мають відповідну медичного висновку лікаря або ж при виїзді за кордон.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Виктор Ляшко, Коронавірус, Міністерство охорони здоров'я, Covid-19.
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