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Повлечет ли штамм "дельта" новый всплеск коронавируса в Украине? Что говорят врачи

Повлечет ли штамм "дельта" новый всплеск коронавируса в Украине? Что говорят врачи

Повлечет ли штамм "дельта" новый всплеск коронавируса в Украине? Что говорят врачи
06:37 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине заговорили о вероятности очередного всплеска коронавируса: в худшем случае это произойдет уже в августе, в лучшем - в середине сентября. Главный врач одного из медицинских центров Львова, медицинский блоггер Тарас Жиравецкий в беседе с изданием "Телеграф" объяснил, что ситуация с Covid-19 в нашей стране будет зависеть прежде всего от уровня госпитализации.

По количеству новых случаев, отмечает врач, угрожающей динамики не наблюдается. Тогда как количество госпитализаций в последнюю неделю достигало 500 человек в сутки.

"Такое количество госпитализированных - это ориентировочно 5% тех людей, заразившихся за 12-14 дней до того. То есть за две недели перед тем примерно 10000 человек были инфицированы, из них 500 - попали на стационарное лечение. Тогда мы понимаем, что это достаточно много случаев, число госпитализаций начало немного расти", - рассказывает Жиравецкий.

По мнению медика, в прогнозе по эпидемиологической ситуации в Украине следует ориентироваться именно на показатель инфицированных, попавших в больницы. По прогнозу врача, если количество госпитализированных будет повышаться до 800-1000 человек в сутки, это будет свидетельствовать о возможном начале новой волны.

"Если количество госпитализаций будет резко расти, в 2-3 раза, то мы будем говорить о начале новой волны. И возможно сразу - о введении ограничительных мер", - объясняет медик.

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Жиравецкий добавляет, что за последний месяц стремительный скачок новых случаев Covid-19 произошел, например, в Великобритании или России. В Украине такого не наблюдается.

"Около 40% человек в Украине уже переболело и имеет естественную защиту. Поэтому есть вероятность, что новая волна в нашей стране не будет набирать обороты так быстро. Но пока делать однозначных выводов не следует, - отмечает врач. - Штамм "Дельта" в Украине есть, "британский" - сбавил обороты. Поэтому пока все в ожидании".

Вакцинация, отмечает эксперт, не станет резким барьером в противодействии новой вспышки. Поскольку прививки против коронавируса не гарантируют уменьшения новых больных, но предотвращают госпитализации и летальные случаи. Однако медик призывает вакцинироваться тех, кто находится в зоне риска, для того, чтобы не оказаться в стационаре. Об уменьшении тяжелых случаев и летальности благодаря вакцинной кампании свидетельствует, по словам врача, последняя статистика во Франции, Испании или Великобритании.

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Также Жиравецкий успокаивает, что наша медицинская система уже более подготовлена к осложнению ситуации с Covid-19.

Как ранее сообщалось, в Украине могут ввести ряд ограничений для тех, кто не вакцинировался. Это может касаться сферы транспорта, предприятий общественного питания, коммерческих и коммунальных структур.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Тарас Жиравецкий.
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