"Росія взяла в заручники місію ОБСЄ на Донбасі"

В Україні назвали те, що відбувається "актом міжнародного тероризму".

Росія захопила членів місії ОБСЄ на Донбасі та вимагає звільнити її громадянина Андрія Косяка, який був затриманий військовослужбовцями України під час розвідки позицій ВСУ.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

"Безпрецедентна провокація російських спецслужб — сьогодні в Донецьку і Горлівці окупанти захопили співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і заборонили їм вихід за межі місця проживання. СММ ОБСЄ забезпечує контроль за ситуацією на лінії фронту згідно Мінських угод. Українська делегація в Тристоронньої контактній групі справедливо засудила цей напад як "міжнародний тероризм". Чекаємо реакції президента і МЗС, цей злочин по суті знищує Мінські угоди.

Росія висунула умову Україні: якщо ми хочемо звільнити спостерігачів ОБСЄ, Україна зобов’язана негайно звільнити громадянина РФ, офіцера 6-го мотострілецького полку ЗС РФ Андрія Косяка, який був узятий в полон під час розвідки українських позицій 13 жовтня в районі Золотого. Окупанти заявляють абсурдні речі, що російський офіцер Косяк мав документи Спільного центру контролю і координації — СЦКК, і тому ОБСЄ зобов’язана за нього відповідати.

Зрозуміло, ніяких прав вести розвідку і заходити на українські позиції у Косяка не було, зрозуміло, ОБСЄ не несе ніякої відповідальності за те, що сталося, оскільки не має ніякого відношення до самостійних дій російських військовослужбовців на фронті, до видачі їм будь-яких документів.

Ніяких підстав для звільнення Косяка немає. Повноваження СЦКК сама Росія фактично знищила в грудні 2017 року, тоді Росія заявила про вихід з СЦКК. У СЦКК від РФ залишилися представники окупаційних військ "ЛДНР", повноваження яких Україна не визнає і стороною переговорів не вважає. Тому всі "документи СЦКК" від окупантів для України незначні. Якщо Косяка відпустити — то завтра росіяни почеплять на всю свою армію сині пов’язки свого СЦКК і будуть вимагати не стріляти та не брати в полон. Україна не може визнавати будь-які рішення "ЛДНР" і будь-які їх документи. Косяк має сісти в тюрму — тим більше, що Росія незаконно захопила в заручники понад 400 українських громадян, над якими знущаються в тюрмах і підвалах.

Це тероризм і шантаж, який ще раз показує — ніякого мирного вирішення війни на Донбасі не існує, спроби "заглянути в очі" і миритися за будь-яку ціну сприймаються Путіним як слабкість керівництва України. РФ тероризує не міжнародних посередників — це прямий тиск на президента України, щоб вибити нові поступки ", — написав він.