Зустріч Зеленського з Путіним: яку гру затіяла Москва, озвучивши питання для переговорів?

У Путіна дійсно є серйозні мотиви для розмови із Зеленським, але лише на умовах, на які ніколи не піде Київ

Російська Федерація нібито направила Україні список питань для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 69 років. Перелік з 12 пунктів привело російське видання "Комерсант".

Йдеться, зокрема, про: відновлення повноцінних дипломатичних відносин; повернення послів до Києва і Москви; зняття торговельно-економічних обмежень і скасування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб; відновлення транспортного сполучення; підготовку угоди про постачання й транзит газу після 2024 року. При цьому — ні слова про окупований Крим. Конфлікт на Донбасі згадується лише раз в ракурсі підтримки РФ будь-яких мирних домовленостей між Києвом і угрупованнями "ЛДНР".

Експерти оцінили для "Телеграфа" ці дані, актуалізацію питання переговорів і ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним.

Україні потрібні переговори по Криму — РФ на це не піде

Інформація про те, що Кремль запропонував такий порядок денний — правдива, Офіс президента вже навіть прокоментував її, зазначає глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один з учасників політичної підгрупи перемовників в Мінську Сергій Гармаш.

І дійсно, в коментарі УНІАН прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що Володимир Зеленський готовий буде обговорювати запропоновану Москвою порядку денного. Але лише після того, "як з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території або утримування в заручниках українських громадян".

Сергій Гармаш пояснює: "Для нас вона важлива саме для обговорення питання Криму та Донбасу, в першу чергу. А Росія на це не йде. Тому не сформований порядок денний, без чого зустріч не може відбутися".

За словами експерта, якщо Київ піде на таку зустріч, погодившись не обговорювати Крим та Донбас, то він фактично визнає непричетність РФ до конфлікту на Сході нашої країни, а також законність окупації й анексії півострова.

"Думаю, українська влада не піде на такий крок, — каже Сергій Гармаш. — Тому всі розмови про прямі переговори Зеленського з Путіним — скоріше дипломатичний шум. Вони малореалістичні".

Переговори з Україною як шанс для Кремля

Експерт Центру протидії інформаційним агресіям "AM & PM", політтехнолог Олександр Курбан нагадує, що питання особистих зустрічей президентів і розширених форматів переговорів щодо врегулювання російсько-українського геополітичного конфлікту обговорюється з весни 2014 року.

"Всі сторони постійно підкреслюють свою готовність говорити, але далеко не всі готові домовлятися. За сім років дипломатичних протистоянь ще жодна сторона конфлікту істотно не поступилася своїми позиціями. І це не дивно, — вважає експерт. — У таких ситуаціях поступається той, хто не може відстоювати свою позицію або розуміє, що захист своїх власних інтересів буде дорого йому коштувати. Ні Україна, ні Росія, поки що не бачать можливостей для компромісів, які б задовольняли обидві сторони".

За словами Олександра Курбана, переговорна ситуація зайшла в глухий кут ще взимку 2014-2015 року, відразу після досягнення Мінських домовленостей, які не вирішили, а лише заморозили проблему війни на Донбасі й анексії Криму.

"Україна за підтримки західних союзників відмовляється визнавати анексію і приймати назад ОРДЛО на умовах Кремля. А у Путіна поки вистачає грошей оплачувати військові витрати незаконних військових формувань "ЛНР" і "ДНР", а також підтримувати на мінімальному фінансовому рівні забезпечення окупованих районів Донбасу, — пояснює експерт. — Чому ж цієї осені знову активно заговорили про можливу зустріч українського та російського президентів, а також про можливості досягнення компромісу? Відповідь, з моєї точки зору, криється в тому, що США дають РФ шанс повернутися до списку цивілізованих країн і стати союзником Вашингтона в геполітичному протистоянні з Китаєм".

Олександр Курбан вважає, що в Кремлі це розуміють, тому намагаються по максимуму викрутити для себе цю ситуацію.

"У Києві це теж прекрасно розуміють, але на відміну від наших візаві, нові розклади не сильно радують Україну, — зазначає експерт. — Можна сказати, нас активно підштовхують до компромісу, який собі не може дозволити жоден поважаючий себе громадянин України. До компромісу з агресором, що вбиває наших громадян, які крадуть наші території, атакуючи наш інформаційний простір та економіку".

Нагадаємо, у квітні 2021 року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський не буде запрошувати Путіна на мирні переговори до Києва. Водночас він не проти зустрітися з російським президентом на Донбасі.

У тому ж місяці Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання провести двосторонню зустріч.

При цьому президент РФ сказав, що Зеленському треба говорити з "ЛНР" і "ДНР", а по форпостах відносин України та Росії він нібито готовий прийняти українського президента в Кремлі.

В черговий раз про необхідність зустрічі з Путіним Зеленський говорив 3 жовтня в Трускавці.