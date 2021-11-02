Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко

Війська, які Росією було заведено на кордон з Україною навесні, нікуди не поділися. Нам частково показували, що вони відводяться, що зменшується їхній потенціал. Насправді відбувалися перегрупування. Наразі угруповання російських військ біля наших кордонів посилили ударною 1-ю танковою армією з-під Москви. Після навчань — загальновійськовою 41-ою армією з-під Новосибірська.

Посилилося угруповання в окупованому Криму, зокрема літальними апаратами. Причому все це відбувається не останній тиждень, як повідомляє американська преса.

Це триває вже кілька тижнів. Вводиться в дію відомий путінський військовий важіль тиску на Україну та союзників. У зв’язку з тим, що так і не було реалізовано путінський план щодо України — втягування нас у російську орбіту впливу. А грошей це коштувало значних.

Час працює не на користь Путіна. Він та керівництво Збройних сил РФ у цьому переконуються постійно. Потенціал Збройних Сил України зростає. Приклад тому — застосування 26 жовтня бойового безпілотника "Байрактара", який скинув бомбу на ворожу артилерію в районі Гранітного в Донецькій області.

У Кремлі вирішили, що час діяти. Раніше вони тягли із зустріччю у "нормандському форматі". А зараз раптом дали добро, про що заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Це не означає, що зустріч відбудеться на рівні глав держав "четвірки". Але найближчим часом може відбутися зустріч на рівні глав МЗС.

При цьому Росія наполягає на "змістовності" переговорів. Тобто мають бути підготовлені якісь компромісні рішення. Звісно, на користь РФ, як сподіваються у Кремлі. І без американців, бо, як пояснюють росіяни, проти виступають Франція та Німеччина. Чому — зрозуміло. Адже французи та німці під тиском росіян протягом понад семи років на користь України нічого фактично не зробили. І зараз Росія намагається все завершити якнайшвидше. Тому що Меркель йде (вона вже не канцлер), невідомо, що буде з Макроном (у Франції президентські вибори 2022 року).

А американці займають активнішу і поки що проукраїнську позицію. Все це Путіна не влаштовує. У хід іде випробуваний прийом — військова сила. Загострюється ситуація на Донбасі, посилюється угруповання біля наших кордонів. Посилюється й економічний тиск, насамперед, газовий. Після зими ціна на газ точно падатиме. Росіяни саме тому хочуть укласти зараз довгострокові договори щодо постачання газу за досить високою ціною.

Саме за цих умов Кремль хоче провести зустріч у "нормандському форматі". Поки що не вище за міністрів закордонних справ. А за результатами ухвалюватиме остаточне рішення. У тому числі — про можливість широкомасштабної війни.

Для російського керівництва вигідніше підірвати ситуацію в Україні зсередини. Але тут не зовсім виходить. "П’ята колона", російські апологети на чолі з Медведчуком значно ослаблені. І інформаційно, і економічно, і фізично.

Потрібні інші події. І Путін демонструє, що готовий до них. Тим паче, що з погляду бойових дій, або навіть широкомасштабної війни, зберігається прийнятна погода. Втім, воювати росіяни готові й узимку.

Зустрічатися Путіну з кимось хоч на саміті "Великої двадцятки", який він проігнорував, хоч у "нормандському форматі" — не цікаво. Можуть бути незручні для нього питання, ситуації.

Тому він на дистанції хоче перевірити, чи будуть дивіденди. Як навесні, коли ескалація біля наших кордонів змусила Байдена зателефонувати до Путіна. А потім була і зустріч у Женеві.

Якщо цього разу дивідендів не буде — Путін може ухвалити рішення про активніші дії. Може і із застосуванням сили. Питання лише — якою мірою.