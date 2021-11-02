Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко

Войска, которые Россией были заведены на границу с Украиной весной, никуда не делись. Нам частично показывали, что они отводятся, что уменьшается их потенциал. На самом деле происходили перегруппировки. Сейчас группировку российских войск у наших границ усилили ударной 1-й танковой армией из-под Москвы. После учений — общевойсковой 41-й армией из-под Новосибирска.

Усилилась группировка в оккупированном Крыму, в том числе летательными аппаратами. Причем всё это происходит не последнюю неделю, как сейчас сообщает американская пресса.

Это длится уже несколько недель. Вводится в строй известный путинский военный рычаг давления на Украину и союзников. В связи с тем, что так и не был реализован путинский план по Украине — втягивание нас в российскую орбиту влияния. А денег это стоило значительных.

Время работает не на пользу Путина. Он и руководство Вооруженных сил РФ в этом убеждаются постоянно. Потенциал Вооруженных сил Украины растет. Пример тому — применение 26 октября боевого беспилотника "Байрактара", который сбросил бомбу на вражескую артиллерию в районе Гранитного в Донецкой области.

В Кремле решили, что пора действовать. Ранее они тянули со встречей в "нормандском формате". А сейчас вдруг дали добро, о чём заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Это не значит, что встреча состоится на уровне глав государств "четверки". Но в ближайшее время может состояться встреча на уровне глав МИД.

При этом Россия настаивает на "содержательности" переговоров. То есть, должны быть подготовлены некие компромиссные решения. Естественно, в пользу РФ, как надеются в Кремле. И без американцев, потому что, как объясняют россияне, против выступают Франция и Германия. Почему — понятно. Ведь французы и немцы под давлением россиян более семи лет в интересах Украины ничего фактически не сделали. И сейчас Россия старается всё завершить как можно быстрее. Потому что Меркель уходит (она уже не канцлер), неизвестно, что будет с Макроном (во Франции президентские выборы в 2022 году).

А американцы занимают более активную и пока проукраинскую позицию. Всё это Путина не устраивает. В ход идет испытанный прием — военная сила. Обостряется ситуация на Донбассе, усиливается группировка у наших границ. Усиливается и экономическое давление, в первую очередь, газовое. После зимы цена на газ точно будет падать. Россияне именно поэтому хотят позаключать сейчас долгосрочные договоры по поставкам газа по достаточно высокой цене.

Именно в этих условиях Кремль хочет провести встречу в "нормандском формате". Пока не выше министров иностранных дел. А по результатам принимать окончательное решение. В том числе — о вероятности широкомасштабной войны.

Для российского руководства более выгодно подорвать ситуацию в Украине изнутри. Но здесь не совсем всё получается. "Пятая колонна", российские апологеты во главе с Медведчуком значительно ослаблены. И информационно, и экономически, и физически.

Нужные другие действия. И Путин демонстрирует, что к ним готов. Тем более, что с точки зрения боевых действий, а то и широкомасштабной войны, сохраняется приемлемая погода. Впрочем, воевать россияне готовы и зимой.

Встречаться Путину с кем-то хоть на саммите "Большой двадцатки", который он проигнорировал, хоть в "нормандском формате" – не интересно. Могут быть неудобные для него вопросы, ситуации.

Потому он на дистанции хочет проверить — будут ли дивиденды. Как весной, когда эскалация у наших границ вынудила Байдена позвонить Путину. А потом была и встрече в Женеве.

Если в этот раз дивидендов не будет — Путин может принять решение о более активных действиях. Может и с применением силы. Вопрос лишь — в какой степени.