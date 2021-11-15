Беженцы проломили "стену" с Польшей: в небо подняли авиацию (видео)

В Польше расценивают происходящее как провокацию со стороны Беларуси

Противостояние на белорусско-польской границе не утихает уже несколько дней подряд — мигранты предприняли очередную попытку штурма границы и снесли одну из "стен", которая мешала им на пути к Евросоюзу.

Об этом сообщают сразу несколько Telegram-каналов.

По информации "Спутник Беларусь", мигранты со стороны Беларуси прорвали одну из стен, которую соорудили польские силовики для защиты территории. Настрой у беженцев весьма боевой — они массово пробираются в ЕС, говоря при этом, что готовы даже умереть.

При этом некоторые из бегущих со стороны Беларуси в Польшу людей говорят, что "Беларусь — гуд".

Польская сторона из-за попытки прорыва границы подготовила дополнительные силы личного состава — в частности, подогнали водометы и ограждения из колючей проволоки. Кроме того, в небо подняли польский вертолет, который должен контролировать происходящее на границе. МВД Польши заявили, что происходящее на границе расценивают как провокацию с белорусской стороны.

Похоже, что радикально настроенных мигрантов не останавливает даже колючая проволока — на КПП "Брузги" мужчины убирают колючие ограждения голыми руками.

На данный момент дальнейших попыток прорыва границы беженцыне предпринимали. Вероятно, на ситуацию повлияло наличие множества силовиков, военной техники и беспилотников.

Стоит отметить, что по оценкам белорусского погранкомитета, на пункте пропуска "Брузги" сейчас находятся более 2 тысяч беженцев. В сети не оставили без внимания тот факт, что мигранты собираются на пункте пропуска так, чтобы мужчин от польских силовиков отделяли женщины и дети — именно их сажают в первые ряды под колючюю проволоку.

Тем временем в Европейском Союзе утвердили критерии новых санкций для лиц и организаций, которые могут быть связанными с созданием миграционного кризиса. Информацию об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что группе мигрантов из Беларуси удалось прорваться в Польшу.