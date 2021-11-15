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Біженці проломили "стіну" з Польщею: у небо підняли авіацію (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мігранти прорвалися до КПП "Брузги" Новина оновлена 15 листопада 2021, 13:20
Мігранти прорвалися до КПП "Брузги"

У Польщі розцінюють те, що відбувається, як провокацію зі сторони Білорусі

Протистояння на білорусько-польському кордоні не вщухає вже кілька днів поспіль — мігранти зробили чергову спробу штурму кордону та знесли одну зі "стін", яка заважала їм на шляху до Євросоюзу.

Про це повідомляють одразу кілька Telegram-каналів.

За інформацією "Супутник Білорусь", мігранти з боку Білорусі прорвали одну із стін, яку спорудили польські силовики для захисту території. Настрій у біженців дуже бойовий — вони масово пробираються до ЄС, говорячи, що готові навіть померти.

При цьому деякі з людей, які біжать з боку Білорусі, говорять, що "Білорусь — гуд".

Польська сторона через спробу прориву кордону підготувала додаткові сили особового складу, зокрема, підігнали водомети та облаштували огородження з колючого дроту. Крім того, у небо підняли польський гелікоптер, який має контролювати те, що відбувається на кордоні. МВС Польщі заявили, що те, що відбувається на кордоні, розцінюють як провокацію з білоруського боку.

Схоже, що радикально налаштованих мігрантів не зупиняє навіть колючий дріт — на КПП "Брузги" чоловіки забирають колючі огорожі голими руками.

На цей час подальших спроб прориву кордону біженці не робили. Ймовірно, на ситуацію вплинула наявність безлічі силовиків, військової техніки та безпілотників.

Варто зазначити, що за оцінками білоруського прикордонного комітету, на пункті пропуску "Брузги" зараз перебувають понад 2 тисячі біженців. У мережі не залишили поза увагою той факт, що мігранти збираються на пункті пропуску так, щоб чоловіків від польських силовиків відокремлювали жінки та діти — саме їх садять у перші ряди під колючий дріт.

Тим часом у Європейському Союзі затвердили критерії нових санкцій для осіб та організацій, які можуть бути пов’язані зі створенням міграційної кризи. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно ухвалили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на запровадження додаткових санкцій, але фактичний список громадян та організацій не буде готовий сьогодні", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що групі мігрантів із Білорусі вдалося прорватися до Польщі.

Теги:
#Мігранти #Біженці #Польща #Білорусь #Кордон
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